Nationalbank bekennt sich klar zum Bargeld

Es gebe in Europa ein Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Wahlfreiheit bei der Zahlung und der Geldwäsche-Prävention, sagte Haber. Während Österreich einen größeren Wert auf die Möglichkeit, auch wahlweise Zahlungen mit Bargeld tätigen zu können, lege, gebe es andere Länder wie Frankreich, die einen stärkeren Fokus auf Probleme mit Geldwäsche legten. „Ich glaube aber, es ist kein Gegeneinander, man kann Terrorismus und Geldwäsche-Bekämpfung auch vereinen mit einem funktionsfähigen und möglichst uneingeschränkten Bargeldumlauf“, so Haber am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten.