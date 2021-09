Wo bleiben echte grüne Ideen für die Mozartstadt?

Begrünte Gebäudefassaden, neue Bäume in den Ballungszentren und Grünflächen werden in der Klimadiskussion immer öfter genannt. In der Realität ist davon noch nicht all zu viel zu erkennen. Auch die Stadt Salzburg hatte unlängst beim Umbau des Kajetanerplatzes vor dem Landesgericht die Chance versäumt, mehr Grün ins Altstadtleben zu bringen.