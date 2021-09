Corona-Alarm nach Partys mit 400 Teilnehmern

Im obersteirischen Bezirk Murau sind mehrere Corona-Fälle nach Veranstaltungen am vergangenen Wochenende - in einem Lokal in Ranten und bei einem Fest in Schöder - bekannt geworden. Laut dem stellvertretenden Bezirkshauptmann gibt es etwa 400 mögliche Betroffene bzw. Gäste, sie sollen nun unbedingt ihren Gesundheitszustand beobachten.