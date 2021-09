Keine Ende in Sicht trotz großer Abschluss-Gala

In Vorwahlzeiten hat es selbst eine auf kritische Fragen spezialisierte Truppe wie das Theater im Bahnhof nicht leicht, aus einer Politshow eine würdige Abschluss-Gala für das Kulturjahr Graz 2020 zu machen. Pia Hierzegger, Martina Zinner und Lorenz Kabas taten freilich ihr Bestes, um die Politiker aus ihrem Konzept zu bringen. So könne man die zwei Minuten, in der das Glockengeläut der Liesl Gespräche verhinderte, nutzen, um sich für die Regierung zu schämen, die Kinder in Moria oder Menschen in Afghanistan allein lasse - lautete einer der TiB-Vorschläge.