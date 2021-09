Medaillengewinner bei Rückkehr den Tränen nahe

Der Tiroler Handbiker Alexander Gritsch kehrte am Dienstagnachmittag, von den Paralympischen Spielen in Tokio zurück. Bei seiner ersten Paralympics-Teilnahme sicherte sich der Tarrenzer zwei Bronze-Medaillen im Zeitfahren und beim Straßenrennen. LHStv. Josef Geisler (ÖVP) empfing den erfolgreichen Sportler, der dieses Jahr bereits bei der WM und der EM im Einzelfahren Bronze holte, nach seiner Landung am Innsbrucker Flughafen und gratulierte ihm zum Erfolg.