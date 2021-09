Hohe Test-Nachfrage macht die Automaten rasch leer

„Befinden uns in Anlaufphase“

„Wir befinden uns aber noch in der Anlaufphase und werden die Intervalle bei Bedarf natürlich verkürzen“, wird betont. Neben St. Pölten wurde auch der Standort in Melk von Testwilligen regelrecht geplündert, in den übrigen Orten lag die Auslastung am ersten Tag zwischen 50 und 70 Prozent. Wie berichtet, sind ab dem 17. September landesweit 23 Automaten im Einsatz.