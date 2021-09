Taliban: „Wir würden Merkel herzlich empfangen“

„Wollen, dass alle Afghanen zurück in ihr eigenes Land kommen“

Außerdem rief Mudschahid afghanische Flüchtlinge in Deutschland zur Rückkehr auf. „Wir wollen, dass alle Afghanen, die sich im Ausland - vor allem in Deutschland - als Flüchtlinge aufhalten, zurück in ihr eigenes Land kommen“, sagte er. Zur Diskussion um die Aufnahme weiterer Geflüchteter aus Afghanistan in Deutschland sagte er: „Ich weiß, dass die deutsche Regierung ihre eigenen Probleme mit den Flüchtlingen hat - und die Flüchtlinge wiederum haben Schwierigkeiten mit den Regelungen und Verordnungen in anderen Ländern.“