Kultur bietet dem Klimaschutz eine Bühne

Skulpturenpark und Festival

In Weinburg etwa wird derzeit mit einem Symposium durch Kunst am Egoismus- und Wohlstandsbaum gerüttelt, um auf den unaufhaltsamen Fortschritt des Klimawandels aufmerksam zu machen. Am Kunstbahnhof Klangen soll mit einem Skulpturenpark auf des Ungleichgewicht in der Natur aufmerksam gemacht werden. Am 11. September folgt ein Festival mit den Volksopernlieblingen Renée Schüttengruber und Mehrzad Montazeri sowie Florient Cador vom Europaballett St. Pölten. Ebenfalls am 11. September lädt auch die Gemeinde Laxenburg zum „Umwelt- und Klimatag“.