Streit um Synagoge ist ein Fall für Bundesgericht

Um die ehemalige Synagoge in Gänserndorf tobt seit mittlerweile drei Jahren ein erbitterter Rechtsstreit: Die Stadtgemeinde gab just im Gedenkjahr 2018 bekannt, das Gebäude schleifen und an seiner Stelle Parkplätze errichten zu wollen. Das Denkmalamt wurde aktiv, doch die Bescheide werden bis heute beeinsprucht.