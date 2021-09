Tausende Euro aus vergessener Handtasche gestohlen

Mehrere Tausend Euro aus einer Handtasche gestohlen haben unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag in einer Raststation. Die Tasche wurde von einer 70-Jährigen aus Oberösterreich, die in dem angrenzenden Hotel übernachtete, nach dem Abendessen dort vergessen. Den Verlust ihres Eigentums meldete die Frau erst am nächsten Tag. Die Tasche bekam die Pensionisten zwar wieder zurück, jedoch ohne Bargeld. Erhebungen seitens der Polizei laufen.