Innsbruckathlon: „Das Miteinander steht im Fokus“

Herausforderung für die Muskeln

Die Action spielt sich auf einer zehn Kilometer langen Strecke ab. Laufen, klettern, hüpfen, bücken, kriechen, hanteln, rutschen - jeder Muskel wird angestrengt, was den Teilnehmern den Schweiß auf die Stirn treibt. Doch sie geben nicht auf, denn die Hindernisse können auch im Team oder in der Gruppe bezwungen werden. Eine Variante, auf die viele zurückgreifen. Ein immer wiederkehrendes Bild: Starke Männer helfen etwas weniger starken Frauen galant über die Hindernisse. So kommen alle im Ziel an.