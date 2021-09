Vorbestrafter Dealer wandert hinter Gitter

Nichts aus seinem letzten Prozess gelernt zu haben scheint ein Drogendealer. Denn der Türke wurde erneut mit Drogen ertappt, die er auch an andere Süchtige weiterverkauft haben soll. Beim Prozess in Eisenstadt tischte der Angeklagte der Richterin eine hanebüchene Erklärung auf. Am Ende setzte es drei Jahre Haft - der Veurteilte kündigte Berufung an.