Daniel Nussbaumer schon bei neuem Verein

Nussbaumer wechselte im Sommer 2015, als damals 15-Jähriger, von der Akademie Vorarlberg nach Altach. Nach einem einjährigen Intermezzo beim VfB Stuttgart in der Saison 2018/19 kehrte er vor zwei Jahren in die CASHPOINT Arena zurück. Insgesamt bestritt der Angreifer 56 Pflichtspiele für den SCRA, in denen ihm acht Tore und fünf Assists gelangen. Darunter auch der schnellste Treffer der Altacher Bundesligageschichte, den Nussbaumer in der vorletzten Saison gegen FK Austria Wien nach nur 21 Sekunden erzielte.