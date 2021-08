„Werde Angela Merkels Erfahrungsschatz vermissen“

Wo kann man Österreich eigentlich zuordnen?

Wir sind in vielen Fragen auf einer Linie mit Deutschland, in vielen Fragen auf einer Linie mit den Visegrad-Staaten und dann wieder in anderen Fragen gut eingebettet in der Gruppe der Frugalen (Sparsamen). Solche unterschiedlichen Zugänge persönlich zu nehmen oder als Beleidigung zu werten, ist nicht nur unprofessionell, sondern auch schädlich für die EU. Sie war professionell. In den Jahren der Zusammenarbeit mit Angela Merkel habe ich viele Momente erlebt, wo wir einer Meinung waren, einige Momente, wo wir halt nicht einer Meinung waren, aber stets in einem respektvollen Umgang.