16 Jahre, 20 Besuche und der Knackpunkt Nawalny

Moskau. Zum Abschied gab es einen Blumenstrauß. Russlands Präsident Wladimir Putin und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel kamen am Freitag ein letztes Mal in Moskau zusammen. Merkels Amtszeit endet bald, Putin möchte noch bis 2036 regieren. Das Treffen fand am Jahrestag der Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny statt.