Auch Angela Merkels Doppelgängerin geht in Pension

„Wollten nicht glauben, dass ich nicht die Kanzlerin bin“

„Einmal wurde mir bei Dreharbeiten in Berlin eine Petition in die Hand gedrückt, in der ich aufgefordert wurde, etwas zu ändern. Ich habe erklärt, dass wir nur filmen und dass ich nicht die Bundeskanzlerin bin. Aber sie waren so irritiert und wollten nicht glauben, dass ich nicht die Kanzlerin bin und sie wollten es nicht hinnehmen, dass es nur ein Dreh war.“