Kurz: „Werden dem deutschen Weg hier nicht folgen“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) lässt die Kritik der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an seiner Haltung in der Debatte um die Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria abprallen. Österreich entscheide souverän, betonte Kurz am Dienstag am Rande eines Pressetermins. Als „nicht gut“ hatte die deutsche Kanzlerin die Rolle Österreichs in der europäischen Flüchtlingspolitik am Montagabend scharf kritisiert. Völlig konträr dagegen die Kritik an Kurz von FPÖ-Klubchef Herbert Kickl - der dem Kanzler am Dienstag in der Flüchtlingsfrage der Lüge bezichtigte. Kurz würde gar keinen harten Kurs vertreten, so der frühere freiheitliche Innenminister.