D: Merkel empfiehlt Laschet als nächsten Kanzler

Merkel, gerade erst von einem Treffen mit Russlands Kreml-Chef Putin zurück in Deutschland, hob in ihrer Rede vor allem die persönlichen Eigenschaften des Kandidaten hervor: „Ich habe Armin Laschet in all den Jahren als einen Menschen und Politiker erlebt, für den das C im Namen unserer Partei nicht irgendein Buchstabe ist, sondern bei allem, was er getan hat und tut, der Kompass war.“