Doppelter Rettungseinsatz für Siebenschläfer

Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden sorgten die kleinen Siebenschläfer für einen Rettungseinsatz. In St. Pölten wurden die Nager in einem Erdkeller entdeckt, auf dem Hutwisch im Bezirk Wiener Neustadt in einer Aussichtswarte. Die gute Nachricht vorweg: Alle Fellfreunde sind wohlauf.