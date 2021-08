3. Impfung in Innsbrucker Heimen wird vorbereitet

Gerüstet für den „Corona-Herbst“ ist man in den Innsbrucker Altersheimen. „Wir sind in den Innsbrucker Alten- und Seniorenheimen mitten in der Planung und Vorbereitung für die 3. Impfung – um die Bewohnerinnen und Bewohner entsprechend zu schützen“, betont Vize-Bürgermeister Anzengruber gegenüber der „Krone“.