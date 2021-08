Neues Einsatzfahrzeug trotz „Finanzkrise“

Mehrere tausend Euro fehlen in der Kassa

Bei der Feuerwehr Matzleinsdorf, Bezirk Melk, feiert man dieser Tage das 140-Jahre-Jubiläum, doch der Ankauf des neuen Fahrzeugs trübt ein wenig die Feierlaune. Mehrere tausend Euro fehlen für das neue HLF 3 noch in der Kassa, ein Hüttenwandertag soll nun aber die ärgsten Finanznöte lindern: „Wir hoffen auf viele Unterstützer am Sonntag. Das Rahmenprogramm wird jedenfalls bunt, und der Grund der Aktion ist sehr wichtig“, erklärt Kamerad Walter Handl. Die Veranstaltung findet naturgemäß bei jeder Witterung statt, immerhin rücken ja auch die Florianis bei Regen, Sturm und Hagel aus.