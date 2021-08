Impf-Bus auf Tour: Voller Einsatz in Gemeinden!

Jüngster war 12 Jahre alt, Ältester 71

In Gablitz kamen nun an zwei Halbtagen 212 Bürger zum Erststich. „Der Jüngste war 12, der Älteste 71 Jahre alt“, so Bürgermeister Michael Cech. In drei Wochen werden die Impfwilligen dann zur zweiten Dosis in die Glashalle gebeten, weitere Aktionen in den vier Wienerwald-Gemeinden Purkersdorf, Mauerbach, Tullnerbach und Wolfsgraben, die sich hier auch bisher am Test- und Impfbetrieb beteiligt haben, sind geplant.