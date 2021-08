Kolpinghaus: Alt und Jung unter einem Dach

Bauliches Vorbild

Die Kastenfenster und das rotgedeckte Satteldach sorgten zwar für Mehrkosten, sind aber ein Zugewinn für alle, denen ein gepflegtes Stadtbild wichtig ist. Gerade in Zeiten, in denen weltweit regionale Bauformen und kleinteilige Strukturen wieder ein Comeback feiern, sind lokale Bauvorhaben wie dieses in Eisenstadt vorbildhaft, da sich nicht nur die Bewohner, sondern auch Passanten und Nachbarn in seiner Umgebung wohlfühlen werden.