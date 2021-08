Volkspartei will Vorsprung durch Vorarbeit!

„Nichts, was wir als Volkspartei NÖ tun, tun wir ohne Grund. Wir tun immer das, was die Landsleute von uns erwarten. Wir alle wollen für Niederösterreich arbeiten, und dieses Land besser machen. Deshalb wollen wir uns in den nächsten Tagen der Frage widmen: Wie geht es mit Niederösterreich weiter? Und wie schaffen wir es, weiter erfolgreich zu sein? Für unser Land, für unsere Landsleute - für unser Niederösterreich. 1,5 Jahre der Krise liegen hinter uns. Aber während andere weiterhin mit der Bewältigung der Krise beschäftigt sind, ist es uns als Volkspartei NÖ wichtig, schon heute an morgen zu denken. Und deshalb sind wir heute mit Meinungsbildnerinnen und Meinungsbildner zusammengekommen um über die Herausforderungen und Aufgaben der kommenden Monate zu sprechen. Und deshalb werden wir uns in den kommenden Tagen darüber austauschen, was wir als Land Niederösterreich, aber auch als Volkspartei NÖ, in der kommenden Zeit zu tun haben, um weiterhin erfolgreich für Land und Landsleute zu arbeiten. Unser Motto bleibt auch in Zukunft: Alles für Arbeit geben und für den Aufschwung arbeiten. Und eines ist klar - diesen Aufschwung werden wir nicht schaffen, wenn wir uns alleine gegen alle stellen“, unterstreicht VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.