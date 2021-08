136 entführte Schüler in Nigeria wieder frei

136 Schüler sind im westafrikanischen Nigeria aus den Händen ihrer Entführer freigekommen. Das sagte der Direktor der islamischen Salihu- Tanko-Islamiyya-Schule in der Stadt Tegina im nord-westlichen Bundesstaat Niger, Umar Idris, am Freitag. Ob die Schüler am Donnerstagabend befreit wurden oder ob sie freigelassen wurden, nachdem Lösegeld gezahlt wurde, blieb zunächst unklar.