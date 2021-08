„Anschlag in Kabul dreht die Uhr 20 Jahre zurück“

Die Bomben gegen die verzweifelte zusammengedrängte Menge am Flughafen Kabul sind nicht nur ein ungeheuerlicher Akt der Grausamkeit, an die wir uns durch Al-Kaida und den IS auf traurige Weise gewöhnt haben. Sie sind eine gewichtige politische Geste, die die Uhr 20 Jahre zurückdreht. Sie wischen die Voraussetzungen der amerikanischen Entscheidung für einen Abzug aus Afghanistan weg: die Niederlage und die Entwurzelung des Terrorismus. Und auch die Amerikaner haben einen sehr hohen Preis an Menschenleben bezahlt. 20 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September kehrt der Terror in Afghanistan nach Hause zurück. Während die USA und der Westen sich aus Afghanistan zurückziehen. Wir sind plötzlich wieder zurück am 10. September 2001, nachdem wir den Terrorismus 20 Jahre lang mit enormen Opfern bekämpft haben.

„La Stampa" (Turin)