Mindestens 13 Tote bei Anschlägen in Kabul

Das Attentat sei von außerhalb des Flughafens verübt worden, nicht von einer oder mehreren Personen, die sich auf das Gelände des Flughafens geschmuggelt hätten, hieß es weiter. Der Anschlag dürfte sich in der Menschenmenge vor dem Abbey Gate im südlichen, zivilen Teil des Flughafens ereignet haben. Der nördliche Teil ist dem Militär vorbehalten. Die zweite Explosion soll sich vor einem Hotel in der Nähe des Flughafens ereignet haben - offenbar bereits vor dem Anschlag am Airport. Es dürfte sich um Selbstmordattentate handeln.