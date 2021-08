Österreicher nach Anschlägen in Kabul gefangen

Ministerium bemüht sich, Österreicher vor Ort zu unterstützen

„Die Krisenteams des Außenministeriums werden in den Nachbarländern ihre Bemühungen fortsetzen, die Österreicher vor Ort bestmöglich zu unterstützen“, sagte Ministeriumssprecherin Gabriele Juen. Auch an den Grenzen zu den Nachbarländern sollen Österreicher und legal in Österreich lebende Afghanen, die noch in Afghanistan warten, bestmöglich bei einer möglichen Ausreise über den Landweg unterstützt werden.