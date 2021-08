Viele Frauen und Kinder unter den Terror-Opfern

„Blastwalls“ machten Detonation am Gate noch tödlicher

Ein Anschlag ereignete sich vor dem Flughafenzugang Abbey Gate, ein weiterer wurde am Baron Hotel in unmittelbarer Nähe des Airports verübt. Dort waren viele Menschen untergebracht, die mit Evakuierungsflügen in Sicherheit gebracht werden sollten. Die Wucht der Explosion vor dem Gate soll ausgerechnet von sogenannten Blastwalls verstärkt worden sein. Diese eingemauerte Gasse mit meterhohen Mauern soll die Kraft von Detonationen eigentlich abfangen. Bei dem Anschlag am Donnerstag hätten diese jedoch die Sprengsätze noch tödlicher gemacht, erklärten Sicherheitsexperten.