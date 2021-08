EU schockiert: „Kampf gegen Terror fortsetzen“

Die Anschläge am Flughafen von Kabul haben am Donnerstag für entsetzte internationale Reaktionen geführt. Die Spitzen der EU riefen zu einer entschlossenen Fortsetzung des Kampfes gegen den Terrorismus auf. „Die internationale Gemeinschaft muss eng zusammenarbeiten, um ein Wiederaufflammen des Terrorismus in Afghanistan und an anderen Orten zu verhindern“, forderte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.