Innovative Projekte zu Mobilität ausgezeichnet

Projekt Nummer drei nennt sich „Stubai Mobil“. Gerade in abgelegenen Tiroler Tälern braucht es dringend Nachschub an öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Stubaital und seine fünf Gemeinden erweitern daher das Mobilitätsangebot. Mit E-Bus, besseren Verbindungen nach Innsbruck, Gratis-Öffi-Fahrten für Urlaubsgäste, E-Carsharing und Mitfahrbörse. Die Zukunft klopft an die Tür und Fakt ist: Sich Klimaneutral fortzubewegen war nie einfacher.