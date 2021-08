Digitale Geldbörsel „Novi“ in den Startlöchern

Facebook könnte seine digitale Geldbörse für die hauseigene Kryptowährung „Diem“ (vormals „Libra“) noch in diesem Jahr starten. Die Führung des Konzerns sei „ziemlich bestrebt“, die Anwendung namens Novi (vormals „Calibra“) noch heuer einzuführen, sagte der Leiter der Krypto-Abteilung bei Facebook, David Marcus, am Mittwoch dem Nachrichtenportal „The Information“. Novi sei „bereit“, die nötigen Lizenzen für den Einsatz in den USA und in anderen Ländern seien vorhanden.