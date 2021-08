Großbritannien will sich von DSGVO verabschieden

Wie Dowden gegenüber dem „Telegraph“ in einem Interview bestätigte, beabsichtigt die Regierung nach ihrem Ausstieg aus der EU, von wichtigen Teilen der vor drei Jahren in Kraft getretenen Datenschutzgrundverordnung abzuweichen. Demnach soll die erste große Reform nach dem Brexit die „sinnlose Bürokratie“ und das „Ankreuzen von Kästchen“ beenden, so Dowden in Anspielung an nervige Cookie-Banner. Dem Bericht nach will Dowden zudem die britische Datenschutzaufsichtsbehörde umgestalten. Leiten soll diese demnach künftig mit John Edwards der derzeitige Datenschutzbeauftragte von Neuseeland.