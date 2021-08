Das Bundesheer investiert in OÖ 100 Millionen Euro

Viereinhalb Wochen vor der Landtagswahl am 26. September haben Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und LH Thomas Stelzer, beide ÖVP, am Mittwoch in Linz eine „Schutz und Hilfe-Partnerschaft“ unterzeichnet. „Mit dieser Vereinbarung werden wir unser Bundesheer in Oberösterreich massiv stärken“, so Stelzer.