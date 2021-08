Zeichen stehen im Handel endlich auf Erholung

Nach dem Coronajahr 2020 und den zähen Phasen des Lockdowns ist im Handel natürlich jede Steigerung mehr als nur willkommen. Von Jänner bis Mai diesen Jahres wurde ein Umsatzplus von 10,5 Prozent erreicht. Wirtschaftliche Erholung ist also in Sicht. Allerdings ist dieser Trend in den unterschiedlichen Bereichen auch unterschiedlich stark ausgeprägt.