„Ich habe vollstes Vertrauen“

Der Erfolg gibt den Alberschwendern jedenfalls recht. In der Liga siegten sie zuletzt mit 3:1 im Bizauer Bergstadion - kein leichtes Unterfangen, Fink steuerte zwei Tore bei - und kletterten damit in der Tabelle auf Platz drei. Und gehen damit heute als Favorit in das Duell mit den Andelsbuchern - denn auch gegen die Elf von Luggi Reiner siegten die Alberschwender heuer bereits in der Meisterschaft.