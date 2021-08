Der letzte Schliff vor dem Saisonstart

Nach dem 26:30 (14:14) gegen St. Gallen steht für Bregenz am Freitag in Zürich das letzte Testspiel an, bevor es am 4. September in der Handball Liga Austria zuhause gegen Westwien los geht. Da hoffen die Festspielstädter zumindest auf einen Kurzeinsatz von Marko Coric. Eine MRT-Untersuchung gab Entwarnung. „Es ist zum Glück nur eine Zerrung im Bereich des Schultereckgelenks“, so Geschäftsführer Björn Tyrner.