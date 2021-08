Brot, Bier und Biontech/Pfizer

Eines ist für Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher klar: Eine Belohnung für diejenigen, die sich jetzt für eine Immunisierung entscheiden, wird es nicht geben. Lediglich Jugendliche können über das aha an einer Impfchallenge teilnehmen. Wer Fragen zum Thema richtig beantwortet, erhält eine Belohnung. „Grundsätzlich werden wird das Angebot so niederschwellig wie möglich halten“, erläutert Rüscher. Neben der Möglichkeit, eine der Impfkojen in den drei Einkaufszentren aufzusuchen, wird auch der Impfbus weiterhin verkehren. Über die Homepage des Landes können nach wie vor Termine für eine Immunisierung bei einem der niedergelassenen Ärzte vereinbart werden. Ort, Datum und Impfstoff können ausgewählt werden.