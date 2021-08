Abschiebung nach Nigeria wurde gestoppt

Die Mutter und ihre vier Kinder hätten am Dienstag nach Nigeria abgeschoben werden sollen, doch die Abschiebung konnte in letzter Minute verhindert werden. Erst am Montag wurde ein neuer Asylantrag gestellt, in dem darauf hingewiesen wurde, dass der älteste Sohn an Autismus leidet. Eine Krankheit, die laut Anwalt der Familie in Nigeria nicht anerkannt ist.