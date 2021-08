600-Millionen-Hacker hat fast alles zurückgegeben

Ob der Hacker das Jobangebot annimmt, ist noch nicht bekannt. An der Prämie, die er bereits in Form von Kryptogeld überwiesen bekommen hat, hat er aber offenbar - wie schon an der Beute - kein Interesse. Er wolle das Geld nicht und spiele mit dem Gedanken, es der IT-Security-Community zu spenden, berichtet Heise.de.