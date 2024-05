Handy und Kleidung von Verdächtiger untersucht

Wer steckt hinter den Brandanschlägen in Feldkirchen an der Donau und in der Nachbargemeinde Goldwörth? Diese Frage versuchen die Experten des Landeskriminalamts Oberösterreich aktuell zu klären. Wie die „Krone“ berichtete, soll es sich bei der Hauptverdächtigen um eine 19-Jährige handeln.