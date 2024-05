Die richtige Mode kann Olympia-Gold wert sein

Mit einem Siegerlächeln präsentierten sie im Museumsquartier in Wien stolz das Outfit für die Olympischen Spiele in Paris. Und die Alexandri-Schwestern Anna-Maria und Eirini Marina sind beim Thema Mode Expertinnen – schließlich fließt ihre Arbeitskleidung sogar in die Wettkampfnote im Synchronschwimmen ein, kann daher im Kampf um Gold entscheiden: „Der Badeanzug muss zu Musik und Thema der Kür passen, er wird von einer Schneiderin aus Frankreich gefertigt, mit der wir seit 2015 arbeiten“, sagt Anna-Maria, die mit ihrer Schwester bei der Olympia-Generalprobe in Paris den Weltcup in der Freien Kür gewann, dabei die höchsten Noten erhielt, die bisher im neuen Wertungssystem erzielt wurden.