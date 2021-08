Mega-Coup: Hacker will gesamte Beute zurückgeben

„Ich habe genug Geld“

In dem Text behauptet der Hacker, kein großes Interesse an dem Geld zu haben. „Ich habe genug Geld.“ Er habe stets geplant, die Beträge zurückzugeben. Der Diebstahl habe die Schwachstellen in der Software von Poly Network aufzeigen sollen. „Ich weiß, es tut weh, wenn Menschen angegriffen werden, aber sollten sie nicht etwas aus diesen Hacks lernen?“, schrieb der Hacker in den Notizen. Er habe die Token übertragen, um sie in Sicherheit zu bringen, aber nichts davon verkauft.