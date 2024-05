Auch unsere Sport-Asse wagten den „Pudertanz“

Irgendwie erinnert die Szenerie an die Eröffnung der Kulturhauptstadt im Jänner in Bad Ischl. Der „Pudertanz“ fand diesmal aber nicht auf der großen Bühne im Kurpark statt, stattdessen wurde bei Backaldrin in Asten einiges auf die Beine gestellt. Die Backstube wurde kurzerhand in ein Fotostudio umgewandelt, und die Protagonisten waren diesmal keine versehrten und nackten Personen, sondern allesamt Sportstars aus Oberösterreich.