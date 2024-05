Minister Rauch stürmt erbost aus Pressekonferenz

Im Zusammenhang mit dem Corona-Fonds in Niederösterreich ist am Dienstag erneut ein politischer Schlagabtausch entstanden. Der zuständige FPÖ-Landesrat Christoph Luisser übte heftige Kritik an Minister Johannes Rauch (Grüne), der wiederum konterte und eine gemeinsame Pressekonferenz während der Fragerunde vorzeitig verließ.