Rappenlochbrücke bis Ende des Sommers 2022 fertig

Bis die neue Rappenlochbrücke in Betrieb und zwischen Gütle und Ebnit alles wieder seinen gewohnten Gang geht, wird es noch bis zum Sommer 2022 dauern. In den kommenden Wochen wandert der Schwerpunkt der Baustelle erst einmal aufwärts, genau genommen in jenen Bereich, an dem die Widerlager für die neue Brücke gebaut werden. Die Arbeiten dienen auch als Vorbereitung für den Bau des Leergerüsts der Brücke. Dieses soll noch heuer errichtet werden, mit dem eigentlichen Brückenbau wird im kommenden Jahr begonnen. Aufgrund der Arbeiten kommt es weiterhin zu Einschränkungen entlang der Wanderwege sowie an der Ebniterstraße.