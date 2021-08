Tritte gegen am Boden liegenden Betrunkenen

Der Besuch des Fests zu „100 Jahre FC Höchst“ bezahlte ein 23-jähriger Mann teuer. Dieser war am 14. August Gast in der Rheinau-Halle in Höchst, um 3.15 Uhr hatte der 23-Jährige genug und verließ die Lokalität. Auf dem Parkplatz vor der Halle stritten einige Personen, der 23-Jährige wollte schlichtend eingreifen, kassierte aber einen Schlag mitten ins Gesicht, der den bereits Betrunkenen zu Boden gehen ließ.