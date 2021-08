Pkw-Lenker wurde aus Auto geschleudert

Am Sonntagabend um 18.45 Uhr fuhr der 25-jährige Mann auf der L 94 von Bartholomäberg talwärts in Richtung St. Anton. In einer Linkskurve verlor der Lenker auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen und kam von der Straße ab. Der Wagen rutschte erst über eine steile Böschung, geriet dann auf eine Hauszufahrt und überschlug sich in Folge mehrmals.