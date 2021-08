St. Pölten feiert heuer seinen alten Meister

Abseits des musikalischen Ohrenschmauses wird im Gedenken an den Musiker derzeit das Schubert-Haus in der Rathausgasse 2 der Landeshauptstadt renoviert. Im „Schubert-Zimmer“ arbeitete der Komponist einst an seinen Werken und veranstaltete in dem Gebäude 1821 auch selbst seine ersten Schubertiaden, wie die Aufführungen seiner Werke – damals noch in privatem Rahmen – genannt wurden.