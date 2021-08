Verzweifelte in Kabul übergeben Baby an Soldaten

Bereits den fünften Tag in Folge hält der Ansturm der Menschen, die auf das Flughafengelände in Kabul gelangen wollen, an. Trotz aller Gefahren. So schrieb eine Beraterin der afghanischen Mission bei den Vereinten Nationen in den USA auf Twitter, einem Familienmitglied sei am Donnerstag am Hamid Karzai International Airport in den Kopf geschossen worden. Auf dem Weg zum Flughafen erlitt am Freitag ein Deutscher, ein Zivilist, eine Schussverletzung.